Petrol
84.2
-0.98%
Euro
17.8001
-0.24%
Dolar
18.4448
0.17%
Altın
971.08
-0.21%
Borsa
3282
0.00%
Bitcoin
349.413
-1.01%
BTXN Coin
11.00
18.91%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    İzmir'de, akaryakıt istasyonundaki minibüs alev alev yandı

    Otomobil bakım servisinde park halindeki bir minibüste çıkan yangın, akaryakıt istasyonu çalışanları ve itfaiyenin müdahalesi ile faciaya neden olmadan söndürüldü.
    • 26.09.2022 - 09:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de, akaryakıt istasyonundaki minibüs alev alev yandı

    İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Işıkkent semti Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanındaki otomobil bakım servisinde, dün akşam saat 23.00 sıralarında servis önünde park halinde bulunan minibüs, bir anda alev aldı.

    Alevleri gören akaryakıt istasyonu personelleri yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti.

    Durumun polis ve 110 ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede ekipler sevk edildi.

    Diğer araçlara sıçramadan söndürüldü

    İHA’nın haberine göre; alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile minibüsün yanındaki park halindeki araçlara sıçramadan söndürüldü.

    Olayın ardından minibüsün, kullanılamaz hale geldiği görüldü. Ekipler soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    İzmir de, akaryakıt istasyonundaki minibüs alev alev yandı #1

    İzmir de, akaryakıt istasyonundaki minibüs alev alev yandı #2

    İzmir de, akaryakıt istasyonundaki minibüs alev alev yandı #3

    İzmir de, akaryakıt istasyonundaki minibüs alev alev yandı #4


    Hayati Yazıcı: Bölge huzur ortamına kavuştu
    Gündem

    Hayati Yazıcı: Bölge huzur ortamına kavuştu

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    TSK ve MİT'in ortak operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
    Gündem

    TSK ve MİT'in ortak operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Görüş Bildir