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İzmir'de, akaryakıt istasyonundaki minibüs alev alev yandı

İzmir'de, akaryakıt istasyonundaki minibüs alev alev yandı

Otomobil bakım servisinde park halindeki bir minibüste çıkan yangın, akaryakıt istasyonu çalışanları ve itfaiyenin müdahalesi ile faciaya neden olmadan söndürüldü.