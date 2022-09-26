- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'de, akaryakıt istasyonundaki minibüs alev alev yandı
İzmir'de, akaryakıt istasyonundaki minibüs alev alev yandı
Otomobil bakım servisinde park halindeki bir minibüste çıkan yangın, akaryakıt istasyonu çalışanları ve itfaiyenin müdahalesi ile faciaya neden olmadan söndürüldü.
- 26.09.2022 - 09:05
İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Işıkkent semti Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanındaki otomobil bakım servisinde, dün akşam saat 23.00 sıralarında servis önünde park halinde bulunan minibüs, bir anda alev aldı.
Alevleri gören akaryakıt istasyonu personelleri yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti.
Durumun polis ve 110 ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede ekipler sevk edildi.
Diğer araçlara sıçramadan söndürüldü
İHA’nın haberine göre; alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile minibüsün yanındaki park halindeki araçlara sıçramadan söndürüldü.
Olayın ardından minibüsün, kullanılamaz hale geldiği görüldü. Ekipler soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.