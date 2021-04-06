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İzmir'de AKM'nin çatısı pazar yerinin üstüne uçtu

İzmir'de AKM'nin çatısı pazar yerinin üstüne uçtu

Fırtına nedeniyle uçarak bölgedeki pazar yerine düşen çatı, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.