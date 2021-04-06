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    İzmir'de AKM'nin çatısı pazar yerinin üstüne uçtu

    Fırtına nedeniyle uçarak bölgedeki pazar yerine düşen çatı, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 15:37
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 17:03
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    İzmir'de AKM'nin çatısı pazar yerinin üstüne uçtu

    İzmir'de etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

    Güzelbahçe'deki Atatürk Kültür Merkezi’nin çatısı, fırtınayla savrularak bölgedeki pazar yerinin üzerine uçtu.

    2 YARALI

    Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    İzmir'de uçan çatı pazar yerine düştü

    İzmir de AKM nin çatısı pazar yerinin üstüne uçtu #1

    İzmir de AKM nin çatısı pazar yerinin üstüne uçtu #2

    İzmir de AKM nin çatısı pazar yerinin üstüne uçtu #3

    İzmir de AKM nin çatısı pazar yerinin üstüne uçtu #4

    İzmir de AKM nin çatısı pazar yerinin üstüne uçtu #5

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