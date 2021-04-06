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- İzmir'de AKM'nin çatısı pazar yerinin üstüne uçtu
İzmir'de AKM'nin çatısı pazar yerinin üstüne uçtu
Fırtına nedeniyle uçarak bölgedeki pazar yerine düşen çatı, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.
- İHA
- 06.04.2021 - 15:37
- Güncelleme : 06.04.2021 - 17:03
İzmir'de etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Güzelbahçe'deki Atatürk Kültür Merkezi’nin çatısı, fırtınayla savrularak bölgedeki pazar yerinin üzerine uçtu.
2 YARALI
Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İzmir'de uçan çatı pazar yerine düştü