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    İzmir'de akraba kavgasında kan aktı: 4 yaralı

    Tire'de akrabalar arasında çıkan arazi kavgasında 4 kişi bıçakla yaralandı.
    • 04.01.2023 - 19:59
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    İzmir'de akraba kavgasında kan aktı: 4 yaralı

    İzmir'in Tire ilçesi Karateke Mahallesi'nde yaşayan Şükriye Yağmur Ş, Melisa G, Ahmet G, Hatice G. ile akrabaları Şükriye G. ve Tuncay G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

    4 kişi bıçaklandı

    Kavgaya dönüşen olay sırasında Şükriye Yağmur Ş, Hatice G, Şükriye G. ve Tuncay G. bıçakla yaralandı.

    Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Olayla ilgili Melisa G. ve babası Ahmet G. gözaltına alındı.

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