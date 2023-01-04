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- İzmir'de akraba kavgasında kan aktı: 4 yaralı
İzmir'de akraba kavgasında kan aktı: 4 yaralı
Tire'de akrabalar arasında çıkan arazi kavgasında 4 kişi bıçakla yaralandı.
- 04.01.2023 - 19:59
İzmir'in Tire ilçesi Karateke Mahallesi'nde yaşayan Şükriye Yağmur Ş, Melisa G, Ahmet G, Hatice G. ile akrabaları Şükriye G. ve Tuncay G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
4 kişi bıçaklandı
Kavgaya dönüşen olay sırasında Şükriye Yağmur Ş, Hatice G, Şükriye G. ve Tuncay G. bıçakla yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili Melisa G. ve babası Ahmet G. gözaltına alındı.