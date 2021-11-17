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    İzmir'de akrabalar arasında çıkan silahlı çatışma kamerada

    Akrabalar arasında çıkan silahlı çatışma anı cep telefonu kamerasına yansırken, çatışmanın ortasında kalan 2 kişinin kaçmaya çalıştı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 17.11.2021 - 09:35
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 10:03
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    İzmir'de akrabalar arasında çıkan silahlı çatışma kamerada

    Saat 15.30 sıralarında İzmir'in Buca ilçesine bağlı Göksu Mahallesi 682/1 Sokak'ta, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında başlayan sözlü sataşma büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Ardından iki grup pompalı tüfek ve silahlarla birbirlerine ateş açarken, meydana gelen olayda park halindeki hafif ticari araç ile otomobile kurşunlar isabet etti.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    HAVA DESTEKLİ OPERASYON

    Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma yürütürken, havadan helikopterin de destek verdiği operasyonda olaya karıştığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

    İzmir'de akrabalar arasında çıkan silahlı çatışma kamerada VİDEO

    ÇATIŞMA ANI KAMERADA

    Öte yandan meydana gelen silahlı çatışma, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde bir grubun silahla etrafa ateş açtığı, bu sırada çatışmanın ortasında kalan 2 kişinin saklanarak kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.
    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir de akrabalar arasında çıkan silahlı çatışma kamerada #1

    İzmir de akrabalar arasında çıkan silahlı çatışma kamerada #2

    İzmir de akrabalar arasında çıkan silahlı çatışma kamerada #3

    İzmir de akrabalar arasında çıkan silahlı çatışma kamerada #4

    İzmir de akrabalar arasında çıkan silahlı çatışma kamerada #5

    İzmir de akrabalar arasında çıkan silahlı çatışma kamerada #6

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