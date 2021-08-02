İzmir’de alacak verecek kavgası kanlı bitti

Alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olan Engin Ü. ve Selçuk M. ile Muzaffer G. ve Zafer G. arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

İzmir’in Bornova ilçesi Zafer Mahallesi 4291 Sokak ile Kemalpaşa Caddesi'nin kesişimi olan kavşakta, aralarında alacak verecek meselesi olan Engin Ü. (38) ve Selçuk M. (37) ile Muzaffer G. ve Zafer G. arasında tartışma çıktı.

Sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Muzaffer G. ve Zafer G., tabanca ve pompalı tüfekle ateş ederek Engin Ü., Selçuk M. ve yanlarında bulunan Sibel M.'yi yaralayıp olay yerinden otomobille kaçtı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Silahların patladığı anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Yaralılardan Engin Ü. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Selçuk M. ve Sibel M. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Engin Ü.’nün hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

İki grup arasında dün akşam saatlerinde de kavga çıktığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayda kullanılan otomobili birkaç sokak ötede terk edilmiş olarak buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.