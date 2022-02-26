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    İzmir'de aldatıldığını öne süren şahıs karısını öldürdü

    Alzheimer hastası olan ve bir süredir ilaçlarını almayan Vedat E., eşi Vasfiye E.'yi 7 kez sırtından bıçaklayıp, boğazını kesti.
    • DHA
    • 26.02.2022 - 09:18
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    İzmir'de aldatıldığını öne süren şahıs karısını öldürdü

    İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı 1013 Sokak'ta yaşayan emekli öğretmen ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Vedat E., tartıştığı eşi Vasfiye E.'yi mutfaktan aldığı bıçakla boyun ve sırt kısmından birçok kez bıçakladı.

    Talihsiz kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    KURTARILAMADI

    İhbar üzerine gelen polis ekipleri, evin salon kısmında Vasfiye E.'yi hareketsiz şekilde yatarken buldu. Eşinin yanında duran ve olay sonrası kendi bileğini keserek intihara teşebbüs ettiği ileri sürülen Vedat E., polis ekiplerine teslim oldu.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Vasfiye E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Vedat E. ise polis nezaretinde ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Vedat E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

    İzmir de aldatıldığını öne süren şahıs karısını öldürdü #1

    KATİLDEN MEKTUP: BENİ ALDATIYORDU

    Başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar sonrasında, Vedat E.'nin bir mektup bıraktığı tespit edildi.

    İddiaya göre, Alzheimer hastası Vedat E.'nin psikolojik sorunlarının olduğunu ve bu nedenle verilen ilaçları kullanmadığını, çok az uyuduğunu ve eşi Vasfiye E.'nin hasta olduğu için kendisini aldattığını, bu nedenle cinayeti işlediğini yazdığı ileri sürüldü.

    İzmir de aldatıldığını öne süren şahıs karısını öldürdü #2

    7 KEZ SIRTINDAN BIÇAKLAYIP BOĞAZINI KESTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

    Vasfiye E.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise Vedat E.'nin olay anında kullandığı bıçağı balkondan aşağıya attığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından incelenmek üzere bıçak delil torbasına koyularak olay yerinden alındı.

    Öte yandan, yapılan ilk incelemede Vedat E.'nin, Vasfiye E.'yi 7 kez sırtından bıçakladığı ve boğazını kesmeye çalıştığı iddia edildi.

    İzmir de aldatıldığını öne süren şahıs karısını öldürdü #3


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