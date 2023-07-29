İzmir'de alevlerin arasında kalan kişi hayatını kaybetti İzmir''de yangın çıkan evde kalan bir kişi alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

İzmir'in Konak ilçesi Kemal Reis Mahallesi'nde bulunan bir evin bodrum katında klima ünitesinden çıktığı öne sürülen yangın meydana geldi.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 kişi can verdi

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken yapılan incelemede evde yaşayan Hasan Akbaş'ın (57) yangın esnasında içeride olduğu ve hareketsiz yattığı görüldü.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Hasan Akbaş'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.