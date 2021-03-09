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    İzmir'de alkollü adam cami kubbesine çıktı, götürüldüğü hastaneden kaçtı

    Cami kubbesine çıktıktan sonra itfaiye ekiplerince indirilen 57 yaşındaki alkollü adam, tedbir amacıyla götürüldüğü hastaneden de kaçtı.
    • DHA
    • 09.03.2021 - 10:54
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 10:59
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    İzmir'de alkollü adam cami kubbesine çıktı, götürüldüğü hastaneden kaçtı

    İzmir’in Karabağlar ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Yıldız Caddesi'nde bulunan Merkez Cami'nin kubbesine çıkan bir kişiyi gören vatandaşlar polisi aradı.

    İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kubbenin bulunduğu alanda yatmış halde bulunan kişinin Hüseyin K. (57) olduğunu belirledi.

    Alkollü olduğu anlaşılan Hüseyin K., çağrılan itfaiye ekiplerince kubbeden indirildi.

    HASTANEDEN DE KAÇTI

    Hüseyin K., tedbir amaçlı ambulansla götürüldüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden de kaçtı.

    İzmir de alkollü adam cami kubbesine çıktı, götürüldüğü hastaneden kaçtı #1

    İzmir de alkollü adam cami kubbesine çıktı, götürüldüğü hastaneden kaçtı #2

    İzmir de alkollü adam cami kubbesine çıktı, götürüldüğü hastaneden kaçtı #3

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