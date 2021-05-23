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- İzmir'de alkollü arkadaşların kavgasında 1 ölü
İzmir'de alkollü arkadaşların kavgasında 1 ölü
İzmir’in Buca ilçesinde, alkollü iki arkadaş arasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
- İHA
- 23.05.2021 - 07:49
- Güncelleme : 23.05.2021 - 07:59
İzmir’de gerçekleşen olayda Mustafa Kemal Mahallesi Demokrasi Parkı’nda Salih Can Çetin ve arkadaşı D.Ö. arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanındaki bıçağı çıkartarak Salih Can Çetin’i göğsünden bıçakladı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Çetin, bıçak darbesinin ardından kanlar içinde yere yığıldı. Durum çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Çetin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde cinayet şüphelisi D.Ö., yakalanarak gözaltına alındı.