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    İzmir'de alkollü arkadaşların kavgasında 1 ölü

    İzmir’in Buca ilçesinde, alkollü iki arkadaş arasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 23.05.2021 - 07:49
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 07:59
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    İzmir'de alkollü arkadaşların kavgasında 1 ölü

    İzmir’de gerçekleşen olayda Mustafa Kemal Mahallesi Demokrasi Parkı’nda Salih Can Çetin ve arkadaşı D.Ö. arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanındaki bıçağı çıkartarak Salih Can Çetin’i göğsünden bıçakladı.

    KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

    Çetin, bıçak darbesinin ardından kanlar içinde yere yığıldı. Durum çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

    Çetin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

    Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde cinayet şüphelisi D.Ö., yakalanarak gözaltına alındı.

    İzmir de alkollü arkadaşların kavgasında 1 ölü #1

    İzmir de alkollü arkadaşların kavgasında 1 ölü #2

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