İHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde görenleri şaşkına çeviren bir yaşandı.

Gece saat 03.30 sıralarında Çay Mahalle 2129 Sokak’ta K.G. (42) adlı erkek şahıs, eski sevgilisi A.A.’nın oturduğu binanın önüne gelerek bağırmaya başladı ve yanında getirdiği iki molotofu eski sevgilisinin oturduğu binaya fırlatarak olay yerinden kaçtı.

Sevgilisinin evine molotof attı

Molotoflardan biri yanmadan binanın bahçesine düşerken, diğer A.A.’nın penceresinin yanındaki duvara isabet etti.

Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdikten sonra, binanın duvarında oluşan küçük çaplı yangına müdahale ederek söndürdü.

Kısa sürede yakalandı

Öte yandan, olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra olay yerinden kaçan ve alkollü olduğu öne sürülen K.G.’yi kısa sürede yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de alkollü şahıs eski sevgilisinin evine molotof attı
İzmir’de alkollü şahıs eski sevgilisinin evine molotof attı
İzmir’de alkollü şahıs eski sevgilisinin evine molotof attı
İzmir’de alkollü şahıs eski sevgilisinin evine molotof attı