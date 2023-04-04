İzmir’de alkollü şahıs eski sevgilisinin evine molotof attı Bayraklı'da alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, eski sevgilisinin oturduğu eve gelerek molotof attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binanın duvarında maddi hasar oluştu.

İHA İzmir'in Bayraklı ilçesinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Gece saat 03.30 sıralarında Çay Mahalle 2129 Sokak’ta K.G. (42) adlı erkek şahıs, eski sevgilisi A.A.’nın oturduğu binanın önüne gelerek bağırmaya başladı ve yanında getirdiği iki molotofu eski sevgilisinin oturduğu binaya fırlatarak olay yerinden kaçtı. Sevgilisinin evine molotof attı Molotoflardan biri yanmadan binanın bahçesine düşerken, diğer molotof A.A.’nın penceresinin yanındaki duvara isabet etti. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdikten sonra, binanın duvarında oluşan küçük çaplı yangına müdahale ederek söndürdü. Kısa sürede yakalandı Öte yandan, olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra olay yerinden kaçan ve alkollü olduğu öne sürülen K.G.’yi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.