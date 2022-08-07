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    İzmir’de alkollü şahıs, makasla sağlık çalışanını yaraladı

    Denize atlayan alkollü şahıs, polis tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan şahıs, burada bir makasla sağlık çalışanını dizinden yaraladı. Saldırgan, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
    • 07.08.2022 - 16:54
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    İzmir’de alkollü şahıs, makasla sağlık çalışanını yaraladı

    İzmir’in Foça ilçesinde B.K. isimli kişi, saat 06.00 sıralarında denize atladı.

    Olayı görenler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Alkollü olduğu öğrenilen B.K., polis ekiplerince denizden çıkarılıp, ambulansla  Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Makasla dizinden yaraladı

    Acil serviste tedaviye alınan B.K., eline geçirdiği makasla etrafındaki sağlık çalışanlarına saldırdı.

    B.K. polis ekipleri tarafından acil servisten çıkarıldı.

    Bu sırada elindeki makası almaya çalışan acil tıp teknisyeni Kaan Kanat'ı dizinden yaraladı.

    İzmir’de alkollü şahıs, makasla sağlık çalışanını yaraladı #1

    Serbest bırakıldı

    Tedaviye alınan Kanat'ın dizine 10 dikiş atılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Ekiplerin gözaltına aldığı B.K., Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    İzmir’de alkollü şahıs, makasla sağlık çalışanını yaraladı #2

    Türk Sağlık-Sen’den tepki

    Olayın duyulmasının ardından Türk Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Barış Koçak, yaptığı yazılı açıklama ile saldırıyı kınadı.

    DHA’da yer alan açıklamada, “Sağlıkta şiddet kanunu çıkmasına rağmen, sağlık personeli özveriyle çalışırken şiddete maruz kalıyor. Biz çıkan kanunların esnetilmeden uygulanması, sağlıkta şiddette sıfır toleranslı alan uygulamasının bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. Hastane çalışanı arkadaşlarımız tarafından beyaz kod verilmiş olup, kişi gözaltına alındı.

    İzmir’de alkollü şahıs, makasla sağlık çalışanını yaraladı #3

    “En ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız”

    Sağlıkta şiddet olaylarında tutuklu yargılanmanın hayata geçirilmesini istiyoruz. Biz Türk Sağlık-Sen olarak yaralanan arkadaşımıza gerekli tüm hukuki desteği vererek, şahsın en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Sürecin takipçisi olacağız. Sağlıkta şiddet son bulana kadar mücadelemiz devam edecek.” ifadelerine yer verildi.

    İzmir’de alkollü şahıs, makasla sağlık çalışanını yaraladı #4


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