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    İzmir’de alkollü sürücü, 4 araca çarpıp kaçtı

    Bir sürücü otomobiliyle park halindeki 4 araca çarparak zarar verdi. Olay anı ise bir kişi tarafından görüntülenirken, sürücünün alkollü olduğu öne sürüldü.
    • 22.12.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 09:03
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    İzmir’de alkollü sürücü, 4 araca çarpıp kaçtı

    İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Mahsuroğlu Mahallesi'nde alkollü olduğu iddia edilen kimliği öğrenilemeyen bir sürücü, aracıyla park halinde bulunan 4 otomobile çarparak zarar verdi.

    DHA’nın haberine göre sürücünün otomobillere çarptığı anlar, bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

    Çevredekiler de durduramadı

    Görüntülerde, aracıyla ilerlemeye çalışan sürücünün manevra yapıp, park halindeki otomobillere çarptıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

    Bu arada çevredekilerin de sürücüye durmasını söylediği ancak buna rağmen çarpmaya devam ettiği gözlendi.

    İzmir’de alkollü sürücü, 4 araca çarpıp kaçtı VİDEO


    İzmir’de alkollü sürücü, 4 araca çarpıp kaçtı #1

    İzmir’de alkollü sürücü, 4 araca çarpıp kaçtı #2


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