Bir sürücü otomobiliyle park halindeki 4 araca çarparak zarar verdi. Olay anı ise bir kişi tarafından görüntülenirken, sürücünün alkollü olduğu öne sürüldü.

İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Mahsuroğlu Mahallesi'nde alkollü olduğu iddia edilen kimliği öğrenilemeyen bir sürücü, aracıyla park halinde bulunan 4 otomobile çarparak zarar verdi.

DHA’nın haberine göre sürücünün otomobillere çarptığı anlar, bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Çevredekiler de durduramadı

Görüntülerde, aracıyla ilerlemeye çalışan sürücünün manevra yapıp, park halindeki otomobillere çarptıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Bu arada çevredekilerin de sürücüye durmasını söylediği ancak buna rağmen çarpmaya devam ettiği gözlendi.

İzmir’de alkollü sürücü, 4 araca çarpıp kaçtı VİDEO





