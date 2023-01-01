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- İzmir'de alkollü sürücü aynı saat içerisinde 2 defa ceza yedi
İzmir'de alkollü sürücü aynı saat içerisinde 2 defa ceza yedi
- 01.01.2023 - 07:52
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl dolayısıyla kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi.
Yapılan uygulamalarda trafik denetimlerine takılan otomobil sürücüsü alkollü çıktı.
Bunun üzerine polis ekipleri tarafından sürücüye 4 bin 64 TL idari para cezası uygularken, ehliyetine de el konuldu.
Bu kez hem alkollü hem ehliyestiz olduu için ceza yedi
İHA'nın aktardığına göre; dakikalar içerisinde tekrardan trafik denetimine takılan sürücü 0.79 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından uslanmayan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve alkollü araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı.
Yeni yıla 2 ceza yiyerek giren sürücü, “Yeni yıla 2. ceza ile girdik. Aynı saatler içerisinde üst üste 2 ceza yedik. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, polis ekipleri vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven ortamında geçirebilmesi sağlamak için havadan, karadan ve denizden 6 bin personel ile denetimlerini gerçekleştirdi.