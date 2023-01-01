İzmir'de alkollü sürücü denetim noktalarından kaçamadı

Yılbaşı tedbirleri çerçevesinde trafik uygulaması yapan ekiplerin kontrolüne alkollü yakalanan sürücü başka bir denetim noktasına daha yakalanarak 2 defa ceza yedi.

Yeni yıl eğlenceleri kapsamında denetimleri sıkılaştıran ekipler, ülke güvenliğini bozacak şahıslara göz açtırmadı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl dolayısıyla kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi.

Yapılan uygulamalarda trafik denetimlerine takılan otomobil sürücüsü alkollü çıktı.

4 bin 64 TL idari para cezası uygulandı

Bunun üzerine polis ekipleri tarafından sürücüye 4 bin 64 TL idari para cezası uygularken, ehliyetine de el konuldu.

İkinci defa yakalandı

Dakikalar içerisinde tekrardan trafik denetimine takılan sürücü 0.79 promil alkollü olduğu belirlendi

Polis ekipleri tarafından uslanmayan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve alkollü araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı.

"Yeni yıla 2. ceza ile girdik"

Yeni yıla 2 ceza yiyerek giren sürücü, "Yeni yıla 2. ceza ile girdik. Aynı saatler içerisinde üst üste 2 ceza yedik. Yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

6 bin personel çalıştı

İHA'nın haberine göre, öte yandan, polis ekipleri vatandaşların yılbaşı gecesinde 6 bin personel ile denetimlerini gerçekleştirdi.