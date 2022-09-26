İzmir'de alkollü sürücü, motosiklete çarptı: 1 ölü

Çeşme ilçesinde alkollü araç kullanan sürücünün çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi Çeşme-Ildır karayolu üzerinde, 2.75 promil alkollü olduğu tespit edilen 35 ASL 49 plakalı araç sürücüsü D.A. (39) seyir halindeyken, aynı istikamette giden İlker Çakır (51) idaresindeki 35 REM 08 plakalı motosiklete çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü olay yerinde can verdi

İHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü İlker Çakır’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çakır’ın cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırılırken, araç sürücüsü D.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.