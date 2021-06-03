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İzmir’de alkollü sürücü önce direğe ardından bariyerlere çarptı

İzmir’de alkollü sürücü önce direğe ardından bariyerlere çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce aydınlatma direğine ardından bariyerlere çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralanırken, sürücünün 180 promil alkollü olduğu öğrenildi.