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- İzmir’de alkollü sürücü önce direğe ardından bariyerlere çarptı
İzmir’de alkollü sürücü önce direğe ardından bariyerlere çarptı
- DHA
- 03.06.2021 - 08:42
- Güncelleme : 03.06.2021 - 08:44
İzmir’in Bornova ilçesİ Naldöken Mahallesi Ankara Caddesi Doğanlar yol ayrımında seyir halinde olan Ferhat E., Kemalpaşa yönünden Bornova istikametine ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıktı.
Aydınlatma direğine çarptıktan sonra, yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazayı yaralı atlatan 3 kişiye olay yerinde yapıldı.
HASTANELERE KALDIRILDILAR
Ardından sürücü Ferhat E. ile otomobildeki Ali E., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Erkan A. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Ferhat E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İzmir’de alkollü sürücü önce direğe ardından bariyerlere çarptı VİDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Araç sürücüsünün kaza sırasında 180 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Hurdaya dönen araç çekici vasıtası ile yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.