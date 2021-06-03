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    İzmir’de alkollü sürücü önce direğe ardından bariyerlere çarptı

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce aydınlatma direğine ardından bariyerlere çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralanırken, sürücünün 180 promil alkollü olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 03.06.2021 - 08:42
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 08:44
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    İzmir’de alkollü sürücü önce direğe ardından bariyerlere çarptı

    İzmir’in Bornova ilçesİ Naldöken Mahallesi Ankara Caddesi Doğanlar yol ayrımında seyir halinde olan Ferhat E., Kemalpaşa yönünden Bornova istikametine ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıktı.

    Aydınlatma direğine çarptıktan sonra, yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kazayı yaralı atlatan 3 kişiye olay yerinde yapıldı.

    İzmir’de alkollü sürücü önce direğe ardından bariyerlere çarptı #1

    HASTANELERE KALDIRILDILAR

    Ardından sürücü Ferhat E. ile otomobildeki Ali E., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Erkan A. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Sürücü Ferhat E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    İzmir’de alkollü sürücü önce direğe ardından bariyerlere çarptı VİDEO

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Araç sürücüsünün kaza sırasında 180 promil alkollü olduğu öğrenildi.

    Hurdaya dönen araç çekici vasıtası ile yoldan kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir’de alkollü sürücü önce direğe ardından bariyerlere çarptı #2

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