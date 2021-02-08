- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'de alkollü sürücü otomobiliyle polis aracına çarptı
İzmir'de alkollü sürücü otomobiliyle polis aracına çarptı
Otomobiliyle polis aracına çarparak kaçan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
- AA
- 08.02.2021 - 07:37
- Güncelleme : 08.02.2021 - 09:06
İzmir’in Bayraklı ilçesi 7020 Sokak'ta 35 KD 5825 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Samet A., yol kenarındaki polis aracına çarptı.
Kazanın ardından otomobiliyle kaçmaya başlayan sürücüyü polis ekipleri takibe aldı.
İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI
Konak ilçesi Çınarlı Mahallesi 1561 Sokak'ta polis ekiplerince önü kesilerek durdurulan araçtaki sürücü ve Uğurcan A. gözaltına alındı.
Emniyete götürülen sürücü Samet A'nın 1,91 promil alkollü olduğu belirlendi.
HEM KISITLAMA İHLALİ HEM DE ALKOLDEN CEZA
Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, Samet A'ya ayrıca alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.