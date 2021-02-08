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    İzmir'de alkollü sürücü otomobiliyle polis aracına çarptı

    Otomobiliyle polis aracına çarparak kaçan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
    • AA
    • 08.02.2021 - 07:37
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 09:06
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    İzmir'de alkollü sürücü otomobiliyle polis aracına çarptı

    İzmir’in Bayraklı ilçesi 7020 Sokak'ta 35 KD 5825 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Samet A., yol kenarındaki polis aracına çarptı.

    Kazanın ardından otomobiliyle kaçmaya başlayan sürücüyü polis ekipleri takibe aldı.

    İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

    Konak ilçesi Çınarlı Mahallesi 1561 Sokak'ta polis ekiplerince önü kesilerek durdurulan araçtaki sürücü ve Uğurcan A. gözaltına alındı.

    Emniyete götürülen sürücü Samet A'nın 1,91 promil alkollü olduğu belirlendi.

    İzmir de alkollü sürücü otomobiliyle polis aracına çarptı #1

    HEM KISITLAMA İHLALİ HEM DE ALKOLDEN CEZA

    Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, Samet A'ya ayrıca alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

    İzmir de alkollü sürücü otomobiliyle polis aracına çarptı #2

    İzmir de alkollü sürücü otomobiliyle polis aracına çarptı #3

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