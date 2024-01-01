Türkiye 2024 yılına coşkulu girdi.
Yurt genelinde kutlamalar yapılırken bir yandan da denetimler sıkılaştırıldı.
Bu kapsamda ekipler, İzmir'de uygulama noktası oluşturdu.
Alkollü sürücüler ise trafik polislerinden kaçamadı.
Sürücü alkollü çıktı
Kentte yapılan denetlemelerde yılın ilk cezası Alsancak Gar’da polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilin sürücüsü Ferhat Y.'ye uygulandı.
Yapılan alkol kontrolünde, sürücü 1.29 promil alkollü çıktı.
Ceza yağdı
Şahsa 6 bin 735 TL idari para cezası kesilirken, 6 ay da ehliyetine el konuldu.
Ayrıca otomobil geçici süre trafikten men edildi.
"Cihaz arızalı ağabey"
Alkollü olarak otomobil kullanan Ferhat Y., cihazın yanlış ölçüm yaptığını iddia etti. Alkollü olduğunu kabul eden sürücü, “Valla ağabey çok bir şey almadık ya 4-5 bira falan aldık. Bence arızalı ağabey.” dedi.
"Yakalandık..."
Otomobilde bulunan Ferhat Y.'nin arkadaşları ise, “Emniyetimizden Allah razı olsun yakalandık. Yapacak bir şey yok.” diye konuştu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış