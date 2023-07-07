İzmir'de alkollü yeğenini öldürdü! Ev hapsi cezası aldı Alkollü eve gelen yeğeniyle tartışan amca silahla vurarak ölümüne sebep oldu. Yeğeni hayatını kaybederken amcaya ise ev hapsi cezası verildi.

DHA

İzmir'de dün saat 20.30 sıralarında, amca yeğen tartışmasında dehşet saçıldı...

31 yaşındaki Ali Osman Şen, amcası Sedat Şen'in evine gitti. Amca ile yeğeni, evin bahçesinde tartıştı.

Nabızların yükselmesi üzerine Sedat Şen, yanındaki tabancayla yeğeni Ali Osman Şen'e ateş etti.

Yeğenini öldürdü

Silah sesini duyan mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Ali Osman Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ev hapsi cezası verildi

Polis, yeğenini öldüren Sedat Şen'i gözaltına aldı.

Sedat Şen, polisteki ifadesinde, yeğeninin defalarca alkollü şekilde evine gelip sorun çıkardığını, olay günü de yine alkollü olarak gelmesi üzerine tartıştıklarını ve olayın yaşandığını söyledi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat Şen, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi cezası verildi.