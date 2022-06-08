İzmir’de anne ve iki çocuğuna otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen anne ve iki çocuğuna otomobil çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İzmir’in Buca ilçesi İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın, yanındaki çocuğu ve bebek arabasındaki bebeğiyle yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu esnada cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, anne ve iki çocuğuna çarptı.

Yara almadılar

Aracın son anda yavaşlamasıyla adeta facianın eşiğinden dönülürken, anne ve çocukları kazayı yara almadan atlattı.

Genç kadın ve çocukları, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Hemen bebeğe koştu

İHA’nın haberine göre kazanın ardından mahallede çorbacı dükkanı bulunan Ferit Solgun, koşarak çocuklara yardım etti.

Bebek arabasındaki bebeği kucağına alarak kontrol eden Solgun, o anları şöyle anlattı:

“Yolculardan biri hamileydi”

“Dükkanıma et almak için kasaba gittiğimde bir fren sesi ve gürültü duydum. Arkamı döndüğümde bir kadın ve çocuklarına araba çarptığını gördüm. Anne bir yere düştü, çocukları bir yere düştü. Ben de bir baba olduğum için gözüm ilk çocukları gördü. Bebek arabasının içerisindeki bebeği kucağıma aldım hemen ve yaralanıp yaralanmadığını kontrol ettim. Kırığı çıkığı var mı diye kontrol ettim. O esnada arkadaşlar da ambulansı aradılar. Şükürler olsun ciddi bir şeyleri yoktu. Çarpan araçta bulunan yolculardan biri de hamileydi, o da çok büyük korku yaşadı.”