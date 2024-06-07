İzmir'de anneannesini ve kendini yaraladı: Akıl sağlığının yerinde olmadığı belirlendi

İzmir'de yaşanan olay panik anlara neden oldu.
Dün saat 18.00 sıralarında Karşıyaka ilçesinde Y.E., aynı evde oturduğu anneannesi A.U. ile tartıştı.
Hem kendini hem anneannesini yaraladı
Tartışmanın büyümesiyle Y.E., anneannesine bıçakla saldırıp boynundan yaraladı. Y.E., bu sırada kendisini de göğsünden yaraladı.
Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Y.E.'nin rehin aldığı anneannesini bırakmaması üzerine, polis özel harekat ekipleri de bölgeye sevk edildi.
Anneanne kurtarıldı
Dairenin giriş kapısında gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasının ardından şüpheli Y.E.'nin evdeki diğer odaya geçmesi üzerine polis, A.U.'yu çıkarıp kurtardı.
Daha sonra özel harekat ve Karşıyaka Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla, balkona çıktığı belirlenen Y.E. etkisiz hale getirildi.
Hayati tehlikeleri bulunmuyor
Y.E. ve anneannesi A.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Y.E. ve A.U.'nun sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Akıl sağlığının yerinde olmadığı öğrenildi
Polisin soruşturmasında, Y.E.'nin akli dengesinin yerinde olmadığı ve raporunun bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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