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İzmir'de anneannesini ve kendini yaraladı: Akıl sağlığının yerinde olmadığı belirlendi

İzmir'de anneannesini ve kendini yaraladı: Akıl sağlığının yerinde olmadığı belirlendi Anneannesini rehin alan ve hem kendini hem de yaşlı kadını yaralayan şahsın akıl sağlığının yerin olmadığı öğrenilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirlendi.