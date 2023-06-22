İzmir'de annesi ve kardeşini korumak için ağabeyini öldürdü! Tutuklandı Annesine ve kız kardeşine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü ağabeyini bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

İzmir'in Selçuk ilçesinde, dün öğle saatlerinde ağaçların arasında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin, yapılan detaylı incelemeler sonucunda Kadir İnci’ye (33) ait olduğu belirlendi.

Ağabeyini öldürdüğü belirlendi

Polis ekipleri, ölen kişinin telefonunda ve çevrede yaptıkları araştırmalar sonucunda 19 yaşındaki A.E.İ.’nin, ağabeyini öldürdüğünü tespit etti.

Şüpheli kardeş tutuklandı

Gözaltına alınan genç, kız kardeşi ile annesine uyuşturucu etkisi altındayken sürekli şiddet uyguladığından dolayı ağabeyi Kadir İnci’yi bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

A.E.İ., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.