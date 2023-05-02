İzmir'de annesiyle birlikte otomobil çarpan 2 yaşındaki çocuk can verdi İzmir Buca'da yolun karşısına geçmek isteyen anne ve 2 yaşındaki çocuğuna otomobil çarptı. Kazada küçük çocuk yaşamını yitirirken yaralı olan annesi hastaneye kaldırıldı.

İHA

İzmir'in Buca ilçesinde yürek yakan kaza...

Saat 22.00 sıralarında Doğuş Caddesi Tarık Akan Kültür Merkezi yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu İman Muhayyid (36) ve çocuğu Cud Massini'ye (2) N.E. (45) idaresindeki 45 FP 662 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle anne ve çocuğu metrelerce sürüklendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralandığı belirlenen anne ve çocuğu sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Küçük çocuk kurtulamadı

Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Cud Massini, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ağır yaralanan anne İman Muhayyid'in ise tedavisi sürüyor.

Kaza sebebiyle otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.