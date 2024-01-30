İzmir'de araç kiralama sitesinin sahtesini yaptılar! 111 bin TL!lik vurgun Araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerinin sahtesini oluşturarak İzmir’de 16 kişiyi dolandıran 37 kişi gözaltına alındı.

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İHA

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılara göz açtırmıyor.

Ekipler, araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerinin sahtelerini oluşturarak 16 kişiyi 111 bin 400 TL dolandıran çeteyi tespit etti.

Ardından İzmir merkezli 9 ilde geçtiğimiz cuma günü çalışma başlatılırken, 38 şüpheliden 36’sı yakalanarak gözaltına alındı.

1 şüpheli ise operasyonun ardından tespit edilerek, yakalandı.

Farklı illerden 29 şüpheli

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden 8’i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri devam eden 20 şüpheli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 1 şüpheli Maltepe/İstanbul Cezaevi tarafından, 1 şüpheli İzmir Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Ayrıca, olayla ilgili; Batman’dan 1, Diyarbakır’dan 1, Edirne’den 1, Iğdır’dan 1, Samsun’dan 2 ve Trabzon’dan 1 şüpheli olmak üzere toplamda 29 şüphelinin, Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevk edileceği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)