İzmir'de araç lastiğinden uyuşturucu çıktı İzmir'de narkotik ekipleri, bir otomobilin lastiğinden 2 bin 410 adet extacy hap ele geçirdi, Yakalanan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde Karşıyaka ve Kemalpaşa ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.

2 ev ve 2 otomobilde gerçekleştirilen aramalarda; 8 kilo 855 gram esrar maddesi, 2 bin 410 adet extacy hap, 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve fişekler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 855 lira nakit para ele geçirildi.

Polisler bile şaşırdı

Öte yandan, Kemalpaşa ilçesinde yapılan aramalarda, bir otomobilin lastik kısmından binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. Lastik içerisindeki uyuşturucu hapı gören polis ekipleri bile şaşkına döndü.

7 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.