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    İzmir'de aracını tamir ederken otomobilin çarptığı şahıs kurtarılamadı

    Bornova ilçesinde çekici aracını test sürüşüne çıkaran şoför, bir süre sonra tamir için durdu. Bu sırada bir başka aracın çarptığı talihsiz adam hayatını kaybetti.
    • 14.08.2022 - 09:32
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    İzmir'de aracını tamir ederken otomobilin çarptığı şahıs kurtarılamadı

    İzmir'in Bornova ilçesindeki Uğur Çetinkaya isimli şahıs, 35 GD 2280 plakalı çekici aracını, tamir sonrası test sürüşüne çıkardı.

    Kemalpaşa Caddesi istikametinden Ambarlar Caddesine seyir halindeyken lastiğine halat takıldığını fark eden Çetinkaya, aracı yolun kenarına çekip tamir etmeye başladı.

    Tamir sırasında başka bir aracın altında kaldı

    Bu sırada yine Kemalpaşa Caddesi istikametinden Ambarlar Caddesi istikametine hızlı bir şekilde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil yolun kenarında aracını tamir eden Çetinkaya'ya çarptı.

    Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İzmir de aracını tamir ederken otomobilin çarptığı şahıs kurtarılamadı #1

    Olay yerinde can verdi

    Polis ekipleri, çevrede güvelik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Uğur Çetinkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tahlisiz adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Otomobil sürücüsü gözaltında

    Öte yandan, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücü olay yerinde polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.

    İzmir de aracını tamir ederken otomobilin çarptığı şahıs kurtarılamadı #2

    İzmir de aracını tamir ederken otomobilin çarptığı şahıs kurtarılamadı #3


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