Haberler

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de aracını tamir ederken otomobilin çarptığı şahıs kurtarılamadı

İzmir'de aracını tamir ederken otomobilin çarptığı şahıs kurtarılamadı

Bornova ilçesinde çekici aracını test sürüşüne çıkaran şoför, bir süre sonra tamir için durdu. Bu sırada bir başka aracın çarptığı talihsiz adam hayatını kaybetti.