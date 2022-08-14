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- İzmir'de aracını tamir ederken otomobilin çarptığı şahıs kurtarılamadı
İzmir'de aracını tamir ederken otomobilin çarptığı şahıs kurtarılamadı
- 14.08.2022 - 09:32
İzmir'in Bornova ilçesindeki Uğur Çetinkaya isimli şahıs, 35 GD 2280 plakalı çekici aracını, tamir sonrası test sürüşüne çıkardı.
Kemalpaşa Caddesi istikametinden Ambarlar Caddesine seyir halindeyken lastiğine halat takıldığını fark eden Çetinkaya, aracı yolun kenarına çekip tamir etmeye başladı.
Tamir sırasında başka bir aracın altında kaldı
Bu sırada yine Kemalpaşa Caddesi istikametinden Ambarlar Caddesi istikametine hızlı bir şekilde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil yolun kenarında aracını tamir eden Çetinkaya'ya çarptı.
Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Polis ekipleri, çevrede güvelik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Uğur Çetinkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tahlisiz adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltında
Öte yandan, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücü olay yerinde polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.