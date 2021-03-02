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- İzmir’de araçtan 4 kilo 250 gram uyuşturucu çıktı
İzmir’de araçtan 4 kilo 250 gram uyuşturucu çıktı
Uyuşturucu ticareti ve imal faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla ekipler tarafından başlatılan operasyon neticesinde, bir araç içerisine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
- İHA
- 02.03.2021 - 17:56
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye devam ediyor.
İzmir’de ekipler tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi için çalışmalar başlatıldı.
Başlatılan çalışmalar neticesinde, Buca ilçesi Gürçeşme Caddesi üzerinde şüpheli olduğu tespit edilen bir araç durduruldu.
SENTETİK UYUŞTURUCU BULUNDU
Araç içinde yapılan arama çalışmalarında 4 kilo 250 gram skank türü sentetik uyuşturucuya rastlandı.
SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ
Konu ile bağlantısı olduğu tespit edilen iki şüpheli yakalandı.
Şahıslar, haklarında adli işlem başlatılmak üzere savcılığa sevk edildi.