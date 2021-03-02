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İzmir’de araçtan 4 kilo 250 gram uyuşturucu çıktı

İzmir’de araçtan 4 kilo 250 gram uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu ticareti ve imal faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla ekipler tarafından başlatılan operasyon neticesinde, bir araç içerisine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.