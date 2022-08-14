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    İzmir'de aranan hükümlü, dronlu uygulamada yakalandı

    Karşıyaka ilçesinde dron destekli trafik uygulaması sırasında durdurulan 48 yaşındaki aracın sürücüsü Ali Engin Çanakçı'nın, 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
    • 14.08.2022 - 15:41
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    İzmir'de aranan hükümlü, dronlu uygulamada yakalandı

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Karşıyaka İlçe Müdürlüğü ve trafik ekiplerince dün dron destekli 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' yapıldı.

    Ekipler, Yeni Girne Caddesi'nde bir sürücünün kural ihlali yaptığını fark edip, aracı durdurdu.

    Kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi

    GBT sorgusu yapılan aracın sürücüsü Ali Engin Çanakçı'nın 'ruhsatsız silah taşıma', 'hakaret', 'yaralama' ve 'alkollü araç kullanma' suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

    Cezaevine teslim edilecek

    Çanakçı'nın, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre, denetimlerde 35 sürücüye toplam 15 bin 200 lira para cezası kesilirken, bir araç da trafikten menedildi.

    İzmir de aranan hükümlü, dronlu uygulamada yakalandı #1

    İzmir de aranan hükümlü, dronlu uygulamada yakalandı #2

    İzmir de aranan hükümlü, dronlu uygulamada yakalandı #3


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