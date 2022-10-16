Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
360.860
-0.22%
BTXN Coin
9.62
-1.63%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    İzmir’de arkadaş katili tutuklandı

    Alkollü olduğu için eve alınmamasına kızan, daha sonra da eve ateş ederken yanlışlıkla arkadaşını öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 16.10.2022 - 08:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de arkadaş katili tutuklandı

    İzmir’in Kiraz ilçesine yaşayan Muhammet Başol (52), S.Y. (27) ile gece boyunca alkol aldıktan sonra onu Haliller Mahallesi'ndeki evine bıraktı.

    Saat 06.00 sıralarında evin önüne geldiklerinde S.Y.'nin annesinin oğlunu eve almak istememesi üzerine tartışma çıktı.

    Tabancayı almak istedi

    Bu esnada S.Y. alkolün etkisiyle belindeki ruhsatsız tabancayı çıkartarak ateş etmeye başladı.

    Arkadaşının elindeki tabancayı almak isteyen Muhammet Başol ise kurşunların hedefi oldu.

    Suç aletiyle yakalandı

    Vücuduna mermiler isabet eden Başol kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yanlışlıkla arkadaşını vurduğu öne sürülen şüpheli S.Y. ise jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

    İzmir’de arkadaş katili tutuklandı #1

    Hastanede öldü

    Ağır yaralandığı belirlenen Muhammet Başol, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Burada tedavi altına alınan Muhammet Başol, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İzmir’de arkadaş katili tutuklandı #2

    Zanlı tutuklandı

    Öte yandan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    Cinayet zanlısı S.Y., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


    Başbağlar Katliamı'nın ilk duruşması yarın
    3. Sayfa

    Başbağlar Katliamı'nın ilk duruşması yarın

    Madencilerin cenazeleri, yakınlarına teslim ediliyor
    Gündem

    Madencilerin cenazeleri, yakınlarına teslim ediliyor

    'Büyüme küresel olarak yavaşlıyor'
    Ekonomi

    'Büyüme küresel olarak yavaşlıyor'

    Görüş Bildir