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- İzmir’de arkadaş katili tutuklandı
İzmir’de arkadaş katili tutuklandı
- 16.10.2022 - 08:42
İzmir’in Kiraz ilçesine yaşayan Muhammet Başol (52), S.Y. (27) ile gece boyunca alkol aldıktan sonra onu Haliller Mahallesi'ndeki evine bıraktı.
Saat 06.00 sıralarında evin önüne geldiklerinde S.Y.'nin annesinin oğlunu eve almak istememesi üzerine tartışma çıktı.
Tabancayı almak istedi
Bu esnada S.Y. alkolün etkisiyle belindeki ruhsatsız tabancayı çıkartarak ateş etmeye başladı.
Arkadaşının elindeki tabancayı almak isteyen Muhammet Başol ise kurşunların hedefi oldu.
Suç aletiyle yakalandı
Vücuduna mermiler isabet eden Başol kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yanlışlıkla arkadaşını vurduğu öne sürülen şüpheli S.Y. ise jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Hastanede öldü
Ağır yaralandığı belirlenen Muhammet Başol, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan Muhammet Başol, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Zanlı tutuklandı
Öte yandan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Cinayet zanlısı S.Y., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.