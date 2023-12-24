İzmir'de arkadaş kavgası! Meyve bıçağı ile öldürdü Karşıyaka'da tartışan arkadaşlar arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki Arda Tunç, 16 yaşındaki A.O.'nın meyve bıçağı darbeleriyle hayatını kaybetti.

İHA

İzmir'de arkadaşların tartışması feci bir sonla bitti.

Karşıyaka'da 'küfürleşme' nedeniyle 17 yaşındaki Arda Tunç ile 16 yaşındaki A.O. arasında tartışma çıktı.

Bahariye Mahallesi Müjgan Barutçu Sokak'ta meydana gelen olayda tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Meyve bıçağı ile yaraladı

A.O., yanındaki bıçakla Tunç'a saldırdı. Tunç göğsüne aldığı meyve bıçağı darbesiyle yaralanırken, A.O. olay yerinden kaçtı.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Tunç, kurtarılamadı.

Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, kaçan A.O.'yu yakalanıp, gözaltına aldı. A.O.'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)