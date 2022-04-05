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- İzmir'de arkadaşını bıçakla öldüren şahıs tutuklandı
İzmir'de arkadaşını bıçakla öldüren şahıs tutuklandı
Tartıştığı arkadaşı Necati Bakırcı'yı göğsünden bıçaklayarak ölümüne sebep olan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan E.S,, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 05.04.2022 - 08:42
- Güncelleme : 05.04.2022 - 09:13
İzmir'in Konak ilçesinde 2 Nisan tarihinde akşam saatlerinde yaşanan olayda Atilla Mahallesi’nde bulunan 24 yaşındaki Necati Bakırcı ile arkadaşı olduğu ileri sürülen E.S. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesinin ardından E.S., Bakırcı’yı göğsünden bıçakladı.
TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI BIÇAKLADI
Ağır yaralanan Bakırcı kanlar içerisinde yere yığılırken, E.S. ise suç aleti ile birlikte olay yerinden hızla kaçtı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olay yerinden kaçan şüpheli E.S., kısa süre içerisinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.