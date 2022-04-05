İzmir'de arkadaşını ödünç aldığı telefonu iade etmediği için öldürdü

İzmir'de arkadaşını ödünç aldığı telefonu iade etmediği için öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde Necati Bakırcı'nın (24), tartıştığı arkadaşı Emre Saraç tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde 3 Nisan saat 21.00 sıralarında Atilla Mahallesi'nde meydana gelen olayda Necati Bakırcı ile arkadaşı Emre Saraç arasında sokakta tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Saraç, yanındaki bıçakla Bakırcı'ya saldırdı. Bakırcı, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin çağırdığı sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Bakırcı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Bakırcı, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Bakırcı’nın cenazesi, Kaynaklar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

CİNAYETİN NEDENİ 'AKILLI TELEFON' ÇIKTI

Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Emre Saraç polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Saraç'ın Bakırcı'yı kendisinden ödünç aldığı akıllı telefonu uzun süredir iade etmemesi nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi.