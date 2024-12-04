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İzmir'de birlikte yaşadığı kadını yaralayan şüpheli kaçmak için çıktığı çatıda yakalandı

İzmir'de birlikte yaşadığı kadını yaralayan şüpheli kaçmak için çıktığı çatıda yakalandı İzmir'de birlikte yaşadığı kadını tabancayla yaralayan zanlı kendisini yakalamaya çalışan polislere çatıdan ateş açtı. Yakalanan zanlının 44 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla da arandığı öğrenildi.