İzmir'de asırlık ağacın dalı, kıraathanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı

İHA
İzmir'de görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı.
Kemalpaşa ilçesinde bu akşam saatlerinde 600 yıllık çınar ağacının büyük gövdeli dalı, kıraathanede oturan vatandaşların üzerine devrildi. Olay sonrası çok sayıda kişi, ağaç dalının altında kaldı.
2'Sİ AĞIR 9 KİŞİ YARALANDI
Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Çevredekilerinde yardımıyla kurtarılan 9 yaralı, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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