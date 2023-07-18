İzmir'de asit yüklü tırda sızıntı paniği İzmir'de asit yüklü tırın dorsesinden sızan farklı renkte duman paniğe neden oldu. AFAD ekiplerinin ölçümleri sonrası itfaiye ekipleri oluşan asidik maddeyi bertaraf etti.

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İHA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Aydın'ın Söke ilçesine malzeme götürmek üzere seyreden tır sürücüsü Taşkahve mevkisine geldiğinde tırın dorsesinden farklı renklerde duman sızıntısı olduğunu fark etti.

Sürücü aracını emniyet şeridine alarak durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri yaptığı incelemede araçta yüklü hipoklorit asit ile nitrik asidin tepkimesi sonucu sızıntı meydana geldiği tespit edildi.

Asidik madde bertaraf edildi

Yanma ve solunum rahatsızlığı riskine karşı trafik kontrollü olarak verilirken AFAD ekiplerinin ölçümleri sonrası itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek asidik madde bertaraf edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekiplerin çalışması sonrası trafik yeniden normale döndü.