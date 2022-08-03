Petrol
99.5
-1.03%
Euro
18.2945
0.25%
Dolar
17.9538
0.05%
Altın
1.019
0.34%
Borsa
2678
1.16%
Bitcoin
420.550
2.58%
BTXN Coin
9.08
-1.08%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    İzmir’de at sırtında yolculuk kamerada

    Menemen ilçesinde, at sırtında trafiğe çıkan kişi görenleri şaşırtırken o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
    • 03.08.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 11:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de at sırtında yolculuk kamerada

    İzmir’in Menemen ilçesine bağlı İnkılap Caddesi üzerinde, yolda araçları ile seyir halinde olan vatandaşlar beklemedikleri bir manzara ile karşılaştı.

    At sırtında trafiğe çıkan kişi, trafiğe aldırış etmeden sol şeritte dört nala ilerledi.

    O anlar kaydedildi

    Hızlı bir şekilde ilerleyen ve trafiği tehlikeye atan kişi, yolda seyir halinde olan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    El salladı

    İHA'nın haberine göre; öte yandan at üstünde hızla ilerleyen kişi, görüntülendiğini anlayınca kameraya el sallamayı unutmadı.

    İzmir’de at sırtında yolculuk kamerada #1

    İzmir’de at sırtında yolculuk kamerada #2


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Ünlülerden Demet Akalın'a şampanya tepkisi
    Magazin

    Ünlülerden Demet Akalın'a şampanya tepkisi

    Nesrin Cavadzade'yi eşek arısı soktu
    Magazin

    Nesrin Cavadzade'yi eşek arısı soktu

    Görüş Bildir