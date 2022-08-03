İzmir’de at sırtında yolculuk kamerada

Menemen ilçesinde, at sırtında trafiğe çıkan kişi görenleri şaşırtırken o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İzmir’in Menemen ilçesine bağlı İnkılap Caddesi üzerinde, yolda araçları ile seyir halinde olan vatandaşlar beklemedikleri bir manzara ile karşılaştı.

At sırtında trafiğe çıkan kişi, trafiğe aldırış etmeden sol şeritte dört nala ilerledi.

O anlar kaydedildi

Hızlı bir şekilde ilerleyen ve trafiği tehlikeye atan kişi, yolda seyir halinde olan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

El salladı

İHA'nın haberine göre; öte yandan at üstünde hızla ilerleyen kişi, görüntülendiğini anlayınca kameraya el sallamayı unutmadı.



