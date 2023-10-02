İzmir'de Atatürk büstü hedef alındı Konak'ta Ferahlı Parkı'ndaki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı

DHA

Provokatörler yine devrede...

Hedef ise İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Ferahlı Parkı'ndaki Atatürk büstü.

Atatürk büstünü tahrip ettiler

Parktaki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Atatürk büstüne yapılan saldırıyı kınadı.

"Bir an önce bulacağına inanıyoruz"

Atatürk büstünün tamamen parçalandığını, kaidenin üzerine bölücü terör örgütünün ve sözde liderinin isminin yazıldığını söyleyen Batur, "Bu alçakça saldırıyı kınıyoruz. Konak Belediyesi olarak, bu hain saldırıyla ilgili şikayetlerimizi adli mercilere ilettik. Güvenlik güçlerimizin de bu hainleri, bir an önce bulacağına inanıyoruz." dedi.

Parkı tamamen yenilediklerini vurgulayan Batur, "Ferahlı Parkı'mızı da geçen yıl tamamen yenilemiştik. Atatürk büstümüzün bakım onarımı da yapmıştık. Kimsenin de huzur bozmaya hakkı yok. Bu hain saldırının sorumluları bir an önce yakalanmalı." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)