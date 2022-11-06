İzmir'de aynı suçtan 55 kaydı bulunan adam kıskıvrak yakalanadı

Çiğli'de polis ekipleri tarafından aynı suçtan 55 kaydı olduğu tespit edilen şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde suç dosyası kabarık şahıs ekiplerin kontrolünden kurtulamadı.

Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu çerçevede ekipler, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda A.T. isimli şüphelinin aynı suçtan 55 kaydı olduğunu tespit etti.

2 milyon 152 bin TL para cezası ile aranıyordu

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli A.T.'yi evinde kıskıvrak yakaladı.

Karşılıksız çek dolandırıcısı olduğu ve 2 milyon 152 bin TL para cezası ile arandığı tespit edilen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Soruşturması devam ediyor

İHA'nın haberine göre, şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.