Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
395.938
-0.58%
BTXN Coin
10.44
-2.33%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Hafif yağmur 19 C

    İzmir'de aynı suçtan 55 kaydı bulunan adam kıskıvrak yakalanadı

    Çiğli'de polis ekipleri tarafından aynı suçtan 55 kaydı olduğu tespit edilen şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
    • 06.11.2022 - 09:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de aynı suçtan 55 kaydı bulunan adam kıskıvrak yakalanadı

    İzmir'in Çiğli ilçesinde suç dosyası kabarık şahıs ekiplerin kontrolünden kurtulamadı.

    Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    Bu çerçevede ekipler, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda A.T. isimli şüphelinin aynı suçtan 55 kaydı olduğunu tespit etti.

    2 milyon 152 bin TL para cezası ile aranıyordu

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli A.T.'yi evinde kıskıvrak yakaladı.

    Karşılıksız çek dolandırıcısı olduğu ve 2 milyon 152 bin TL para cezası ile arandığı tespit edilen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldüğü öğrenildi.

    Soruşturması devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    İzmir de aynı suçtan 55 kaydı bulunan adam kıskıvrak yakalanadı #1


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Hububatta aylık ihracat 1 milyar doları geçti
    Ekonomi

    Hububatta aylık ihracat 1 milyar doları geçti

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi bu çıkmaz sokaktan çıkarmamız lazım
    Gündem

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi bu çıkmaz sokaktan çıkarmamız lazım

    Görüş Bildir