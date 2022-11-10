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- İzmir’de baba öldü, kızı kaçarken yakalandı
İzmir’de baba öldü, kızı kaçarken yakalandı
- 10.11.2022 - 08:47
İzmir’de yaşayan Meliha G. (49) adlı kadın, başka bir köyde bulunan akrabalarını ziyarete gitti.
Durumdan şüphelenen akrabaları, Meliha G.'nin kardeşi A.G.'yi telefonla arayıp, babasını kontrol etmelerini istedi.
Başından yaralanmış halde bulundu
Tire ilçesine bağlı Toparlar Mahallesi'nde evde, babasını hareketsiz bir şekilde başından yaralanmış halde bulan A.G., durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Himmet G.'nin (79) hayatını kaybettiği belirledi.
Aydın'a kaçarken yakalandı
Himmet G.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
DHA’nın haberine göre harekete geçen jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi Meliha G.’yi, Aydın’ın İncirliova ilçesine kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.