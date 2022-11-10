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    İzmir’de baba öldü, kızı kaçarken yakalandı

    İzmir’de başına sert bir cisimle vurulan baba evinde ölü bulundu, kızı cinayet şüphesiyle Aydın’a kaçmak üzereyken yakalanıp gözaltına alındı.
    • 10.11.2022 - 08:47
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    İzmir’de baba öldü, kızı kaçarken yakalandı

    İzmir’de yaşayan Meliha G. (49) adlı kadın, başka bir köyde bulunan akrabalarını ziyarete gitti.

    Durumdan şüphelenen akrabaları, Meliha G.'nin kardeşi A.G.'yi telefonla arayıp, babasını kontrol etmelerini istedi.

    Başından yaralanmış halde bulundu

    Tire ilçesine bağlı Toparlar Mahallesi'nde evde, babasını hareketsiz bir şekilde başından yaralanmış halde bulan A.G., durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Himmet G.'nin (79) hayatını kaybettiği belirledi.

    Aydın'a kaçarken yakalandı

    Himmet G.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

    DHA’nın haberine göre harekete geçen jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi Meliha G.’yi, Aydın’ın İncirliova ilçesine kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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