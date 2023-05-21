İzmir'de babaanne katili ile arkadaşı tutuklandı Babaannesini öldürmekten gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuk ve arkadaşı tutuklandı. Olayın babaannenin torunu ile diğer çocuğun arkadaşlık kurmasını istemediği için gerçekleştiği öne sürüldü.

DHA İzmir’in Selçuk ilçesinde yaşananlar, akıllara durgunluk verdi… 15 yaşındaki E.Ç., iddialara göre arkadaşı M.M.T. (15) ile birlikte 58 yaşındaki babaannesi Sevim Çetin'in Atatürk Mahallesi Kubilay Caddesi'ndeki evine gitti. Babaannesini çapayla öldürdü Aralarında çıkan tartışma sonucu E.Ç., arkadaşının da yardımıyla babaannesine eline geçirdikleri çapa ile vurmaya başladı. Yaşlı kadın, aldığı darbelerle olay yerinde yaşamını yitirdi. Talihsiz kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan E.Ç. ve aynı yaştaki arkadaşı M.M.T., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İkisi de tutuklandı Olay günü E.Ç.'nin arkadaşı M.M.T.'nin şehir dışından İzmir'e geldiği öğrenildi. Babaanne Sevim Çetin'in torunu E.Ç.'nin, M.M.T. ile arkadaşlık yapmasını istemediği ve bu nedenle öldürüldüğü öne sürüldü. E.Ç. ve M.M.T., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.