İzmir'de babasını bıçakla öldüren şahıs teslim oldu

Güzelbahçe ilçesinde tartıştığı babasını boğazından ve koltuk altından bıçakla öldürerek tutuklanan şahıs, babası tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, yaşayan Devrim Gürkan (29), babası Haşmet Gürkan'ın (54) çalıştığı balık restoranına gitti.

İddiaya göre burada baba ile oğul arasında tartışma yaşandı. Giderek alevlenip kavgaya dönen olayda, Devrim Gürkan, babasını boğazından ve koltuk altından bıçakladı.

Baba olay anında hayatını kaybetti

Müşterilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Haşmet Gürkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gürkan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan Devrim Gürkan ise daha sonra polis merkezine gidip, teslim oldu.

Polise verdiği ifadesinde Devrim Gürkan, babasını dışarıya çağırdığını fakat gelmediğini söyledi.

Cinayeti itiraf etti

Daha sonra babasının çağırması ile içeri girdiğini belirten Gürkan, Haşmet Gürkan'ı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

'Babam küçüklüğümden beri taciz etti' iddiası

Gürkan'ın ifadesinde, babası tarafından küçüklüğünden beri cinsel saldırı ve şiddete maruz kaldığını söylediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürkan, tutuklandı.