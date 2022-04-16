Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
596.904
1.03%
BTXN Coin
31.20
1.49%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    İzmir'de babasını bıçaklayarak öldürdü

    İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde, çocukluğundan beri babasından şiddet gördüğünü söylediği öne sürülen genç, babasını bir balık restoranında bıçaklayarak öldürdü.
    • 16.04.2022 - 06:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de babasını bıçaklayarak öldürdü

    Maltepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde saat 00.30 sıralarında, bir restoranda D.G. (29), aralarında daha önce de anlaşmazlık bulunan babası Haşmet Gürkan’ın (54) bulunduğu balık restoranına gelerek kendisiyle konuşmak istediğini söyledi.

    Babasını bıçakladı, kaçtı

    Babasının kendisini içeri çağırması üzerine D.G., yanında getirdiği bıçakla babasını boğaz ve koltuk altından bıçakladı ve olay yerinden uzaklaştı.

    Olayı gören diğer müşterilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İzmir de babasını bıçaklayarak öldürdü #1

    Baba hayatını kaybetti

    Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Haşmet Gürkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    İHA'nın haberine göre, Gürkan’ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

    İzmir de babasını bıçaklayarak öldürdü #2

    Şüpheli teslim oldu

    Öte yandan olayın ardından restorandan uzaklaşan Haşmet Gürkan’ın oğlu D.G., polis merkezine giderek teslim oldu.

    İlk ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen D.G.’nin babasının çocukluğundan beri kendisine şiddet uyguladığını, cinayeti de bu yüzden işlediğini söylediği bildirildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İzmir de babasını bıçaklayarak öldürdü #3

    İzmir de babasını bıçaklayarak öldürdü #4


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali
    Medya

    Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali

    'Karadeniz sahillerinde bekleyen 22 gemimiz var'
    Gündem

    'Karadeniz sahillerinde bekleyen 22 gemimiz var'

    Görüş Bildir