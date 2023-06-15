İzmir'de bahis dolandırıcılarına 80 bin TL kaptırdı Narlıdere'de kültürlü ve uyanık biri olmasına rağmen dolandırıcıların tuzağına düştüğünü belirten Kubilay, "Benim canım yandı. Sizin yanmasın" dedi.

DHA

İzmir'in Narlıdere ilçesinde uzman estetisyenlik yapan 56 yaşındaki Pervin Kubilay, sosyal medya hesabından gördüğü sahte bahis sitesindeki kişilerle irtibat kurdu.

Kendisini bahis sitesi yetkilisi gibi tanıtan dolandırıcıların 400 TL yatırması halinde 82 bin 400 TL'ye aşkın para kazanacağını söylemesi üzerine Kubilay, ikna oldu.

Dolandırıcılar, bahis oyunlarını bilmediğini belirten Kubilay'a "Siz vereceğimiz hesaba 400 TL'yi yatırın. 2 gün bekleyin. Sizin adınıza bahis oynayıp, paranızı katlayacağız" diyerek, güven verdi.

Kubilay, bunun üzerine parayı yatırıp, beklemeye başladı.

Vergiler için para istediler

Kendisine söylendiği gibi 2 gün bekleyen Pervin Kubilay’ın tekrar temasa geçtiği dolandırıcılar, "Söz verdiğimiz gibi 80 bin lira kazandınız. Parayı yatırmak için biz de sizden İBAN numarası isteyecektik. Ancak, parayı alabilmenizi için çeşitli vergi, komisyon ve ödemeler var" diyerek, verdikleri hesap numarasına çeşitli miktarlarda para yatırılmasını istedi.

80 bin TL yatırdı

Dolandırıcıların, ödediği bu vergi ve komisyon adı altındaki paraları kazandığı parayla birlikte iade edeceklerini söylemesi üzerine Kubilay, çeşitli tarih ve miktarlarda toplam 80 bin TL yatırdı.

Ancak, daha sonra dolandırıldığını anlayan Pervin Kubilay, Şehit Ayhan Tanrıverdi Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu.

Daha önce hiç bahis oynamadığını belirten Pervin Kubilay, kültürlü ve uyanık biri olarak kendini tanımlamasına rağmen dolandırıcıların tuzağına düştüğünü söyledi.

"Eğitimsiz biri değilim"

Yaşadığı şaşkınlığı hala üzerinden atamadığını belirten Kubilay, şunları söyledi: