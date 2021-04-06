İzmir’in Konak ilçesinde denizden erkek cesedi çıkartıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, inceleme yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'in Konak ilçesi Göztepe sahili Yelkenli iskele mevkisinde balık tutan bir vatandaş, oltasına takılan ağır bir cismi fark etti.

Oltasına ceset takıldığını gören vatandaş, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri geldi. Deniz polisi tarafından kıyıya çıkartılan kişinin sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Öte yandan yapılan incelemede, 40’lı yaşlarda olduğu düşünülen ve bir erkeğe ait olan cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi.

Ceset, olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin araştırılması ve kimlik belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de balıkçı oltasına ceset takıldı VİDEO





















