Deniz kıyısında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Karantina iskelesi yakınlarında vatandaşların deniz kıyısında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

Balık tutan vatandaşlar tarafından bulunan erkek cesedi, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çıkartıldı.

CESET YAŞLI ADAMA AİT

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde kayalıklara sıkışmış halde bulunan şahsın, 71 yaşındaki yaşlı adama ait olduğu ortaya çıkarken, yaklaşık 3 gün önce öldüğü belirlendi.





"BAŞTA BALIK ZANNETTİM"

Cesedi fark eden balıkçı o anları anlatarak, "Ben başta balık zannettim. Yakınlaşıp bakınca ceset olduğunu fark ettim. Balık tutan başka bir arkadaş vardı ona söyledim sonra birlikte haber verdik polise. Polisler tarafından ceset kıyıya çıkarıldı, incelendi. Balık tutuyordum burada ve böyle üzücü bir olayla karşılaştık" dedi.





OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Balık adamlar tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan cesedin üzerinden Cevdet Görmüş'ün kimliği çıktı.

Ceset savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de balıkçılar tarafından erkek cesedi bulundu VİDEO









