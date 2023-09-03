İzmir'de balkonda oturan yaşlı adamın öldüğü çatışma anları kameraya yansıdı İzmir'de 71 yaşındaki adamın balkonda otururken öldüğü çatışma anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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İHA

İzmir'in Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi'nde 23 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde S.Ö. ve S.A., henüz bilinmeyen sebepten dolayı M.G., N.E., E.T. ile sokak ortasında tartışmaya başladı.

Gerginliğin artmasıyla iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu balkonda oturan Hüseyin Çiçek (71) göğsünden, M.G. bacak kısmından, N.E. elinden ve E.T. bacak kısmından yaralandı.

Hastanede can verdi

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken sağlık ekipleri yaralıları ambulanslar ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan Hüseyin Çiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çatışma anları güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan çatışmada iki grubun sokakta karşılaştığı ve pompalı tüfek ile çatıştıkları görülürken olayla ilgili S.Ö. ve S.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli ev hapsine çarptırıldı, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.