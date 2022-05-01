Petrol
106.08
-1.10%
Euro
15.66
0.65%
Dolar
14.85
0.41%
Altın
905.75
0.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
579.584
-0.05%
BTXN Coin
18.45
-3.65%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    İzmir’de, baraj gölünde mahsur kalan çocuk sandalla kurtarıldı

    Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Y.A. bir çalıya tutunarak kurtarılmayı bekledi. Çocuk, sandalla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
    • 01.05.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 12:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de, baraj gölünde mahsur kalan çocuk sandalla kurtarıldı

    İzmir'in Beydağ ilçesine bağlı kırsal Bakırköy Mahallesi'nde, 29 Nisan akşamı saat 19.00 sıralarında, dedesiyle birlikte çobanlık yapan ve hayvanları otlatan 12 yaşındaki Y.A., serinlemek için baraj gölüne girdi.

    Çocuk bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Bir çalıya tutunan torununun mahsur kaldığını gören dede, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    İHA’nın haberine göre; jandarma ekiplerinin bildirmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sandala bindirilerek kıyıya çıkarıldı

    Jandarma ekiplerinin bir sandal sahibini yönlendirmesiyle çocuk sandala bindirilerek kıyıya çıkartıldı.

    Ölümden dönen çocuk, jandarma ekiplerinin kucağında ambulansa taşındı.

    İzmir’de, baraj gölünde mahsur kalan çocuk sandalla kurtarıldı ViDEO

    İzmir’de, baraj gölünde mahsur kalan çocuk sandalla kurtarıldı #1

    Sağlık durumu iyi

    Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Beydağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Y.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu, tedbiren gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

    Y.A.’nın dedesi, torununun kurtarılmasına vesile olan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

    İzmir’de, baraj gölünde mahsur kalan çocuk sandalla kurtarıldı #2

    İzmir’de, baraj gölünde mahsur kalan çocuk sandalla kurtarıldı #3

    İzmir’de, baraj gölünde mahsur kalan çocuk sandalla kurtarıldı #4

    İzmir’de, baraj gölünde mahsur kalan çocuk sandalla kurtarıldı #5


    İlginizi Çekebilir

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    Eskişehir’de kaçak kazı yapanlara suçüstü
    3. Sayfa

    Eskişehir’de kaçak kazı yapanlara suçüstü

    Gaziantep’te kaçak silah çetesi çökertildi
    İç Haber

    Gaziantep’te kaçak silah çetesi çökertildi

    Görüş Bildir