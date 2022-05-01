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İzmir’de, baraj gölünde mahsur kalan çocuk sandalla kurtarıldı

İzmir’de, baraj gölünde mahsur kalan çocuk sandalla kurtarıldı

Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Y.A. bir çalıya tutunarak kurtarılmayı bekledi. Çocuk, sandalla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.