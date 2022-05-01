- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir’de, baraj gölünde mahsur kalan çocuk sandalla kurtarıldı
İzmir’de, baraj gölünde mahsur kalan çocuk sandalla kurtarıldı
- 01.05.2022 - 11:28
- Güncelleme : 01.05.2022 - 12:08
İzmir'in Beydağ ilçesine bağlı kırsal Bakırköy Mahallesi'nde, 29 Nisan akşamı saat 19.00 sıralarında, dedesiyle birlikte çobanlık yapan ve hayvanları otlatan 12 yaşındaki Y.A., serinlemek için baraj gölüne girdi.
Çocuk bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Bir çalıya tutunan torununun mahsur kaldığını gören dede, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İHA’nın haberine göre; jandarma ekiplerinin bildirmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sandala bindirilerek kıyıya çıkarıldı
Jandarma ekiplerinin bir sandal sahibini yönlendirmesiyle çocuk sandala bindirilerek kıyıya çıkartıldı.
Ölümden dönen çocuk, jandarma ekiplerinin kucağında ambulansa taşındı.
İzmir’de, baraj gölünde mahsur kalan çocuk sandalla kurtarıldı ViDEO
Sağlık durumu iyi
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Beydağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Y.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu, tedbiren gözetim altında tutulduğu öğrenildi.
Y.A.’nın dedesi, torununun kurtarılmasına vesile olan jandarma ekiplerine teşekkür etti.