İzmir'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü can verdi İzmir Karşıyaka'da seyir halinde olan otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsü demir bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

DHA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde feci kaza...

Saat 02.00 sıralarında İzmir çevre yolu Çiğli yönünden Karşıyaka istikametine seyir halinde olan Çağdaş Topkaya (30) idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafından bulunan demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil savrularak Karşıyaka yol ayrımında bulunan demir bariyerlere vurarak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkışan Çağdaş Topkaya'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Topkaya'nın cesedi savcının incelemesi sonrasında otomobilden çıkartılarak otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Meydana gelen kaza sonucunda Karşıyaka yol ayrımı yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı.