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    İzmir'de bariyerlere çarpan tırdaki 2 kişi öldü

    Kemalpaşa ilçesinde, kontrolden çıkan tırın önce bariyerlere, ardından elektrik direğine çarptığı kazada sürücü ile yanındaki kişi hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 10.05.2021 - 01:15
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    İzmir'de bariyerlere çarpan tırdaki 2 kişi öldü

    İzmir- Ankara Asfaltı Çambel mevkiinde, Cihan Duman (39) yönetimindeki çimento yüklü tır, Turgutlu istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce demir bariyerlere, daha sonra da elektrik direğine çarptı.

    Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta sıkışan tır sürücüsü Cihan Duman ve yolcu konumunda bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Savcının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan cesetler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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