İzmir'de başından vurulan şahıs 13 gün sonra yaşamını yitirdi İzmir'de husumetlileri tarafından tabancayla başından vurulan şahıs 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA

İzmir'in Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde Özkan Omay, 14 Temmuz günü kıraathanede olduğu sırada husumetlileri tarafından tabancayla vuruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde başından vurulduğu ve durumunun ağır olduğu tespit edilen Omay'ı çevredeki bir hastaneye kaldırdı.

13 gün sonra yaşamını yitirdi

Tedavi altına alınan yaralı daha sonra İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yoğun bakım ünitesine alınan Omay, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.